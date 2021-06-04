مواطن يشكو من عدم حصوله على شقة بعد هدم العقار المقيم به

أرسل القارئ جمعة أيوب شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من عدم حصوله على شقة بعد هدم العقار المقيم به.

وقال أيوب في شكواه: "أحمل بطاقة رقم، ((29203062300555)) وكنت امتلك وحدة سكنية بعقد تمليك موثق بالشهر العقارى بشارع صلاح الدين الأيوبي منشية ناصر وتم عمل ملف باسمي ضمن حصر المنطقه لنقل السكان إلى حي الأسمرات وموجود بالملف المستندات الآتية: عقد تمليك موثق بالشهر العقاري وإيصال مرافق مياه وبطاقة شخصية على نفس العنوان + بطاقة الزوجة صورة قسيمة زواج،

وقد تم إزالة المنزل ضمن قرار إزالة العشوائيات ذات الخطورة، وعند التخصيص لم يتم تخصيص وحدة سكنية بإسمي".

وتابع: “أفاد مسئولو حي منشية ناصر بأن تم ضمي إلى ملف والدي وتم تخصيص وحدة سكنية واحدة واشترطوا على والدي لكي يستلم وحدته، توقيعي معهم وعلمت بأن توقيعي معهم باستلام الوحدة المخصصة لهم يسقط حقي بالمطالبة بوحدة لي ولأسرتي”.

وأشار إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى في الحي والمحافظة ولم يتم الرد، لذلك أطالب بالموافقة علي إعادة دراسة ملفي وفصل ملفي عن ملف أبي وأمي حتي يتمكنا من استلام وحدتهما دون توقيعي معهما، حيث إن والدي لم يستلم وحدته حتي الآ".

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال برقم 01005195046.

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