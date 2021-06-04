ينمي الوعي بالتاريخ القبطي.. الاحتفال بمسار العائلة المقدسة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن احتفالية مسار العائلة المقدسة.



وخلال التقرير، قالت درية شرف الدين رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الاهتمام برحلة العائلة المقدسة يعد اهتمام بوعي مصرية المصريين، مضيفا أن على المسلمين والمسيحيين تتبع هذه الرحلة الهامة.

وأضافت أن هذه الرحلة في غاية الأهمية وامرا فاعل في وضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة بشكل اكثر، لافتا إلى مصر الدولة الوحيدة التي دخل فيها السيد المسيح رضيع وخرج في سن اكبر.

وتابعت أن مصر المكان الوحيد الذي دخلت فيه العائلة المقدسة وظلت فيه اربع أعوام، لافتة هدا الأمر يعمل على عودة الوعي بمصر القبطية.

فيما قال القنص داود لمعي، أن مسار العائلة المقدسة أمرا هاما من الناحية الدينية وأيضا للسياحة، مضيفا أن الكنيسة تنسق في هذا الأمر مع عدة جهات.

فيما عبر السفير هونج بيساو، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال بمسار العائلة المقدسة، مؤكدا أنه شيء مهم كثيرا في التاريخ المصري.

فيما قال سفير اليابان منساكي جونا، إنه هذا الاحتفال أمرا يدعو للاهتمام والواحد فيه، مضيفا أن الحضارة المصرية وخاصة القبطية تجد اهتمام كبير من الجميع في دول العالم.