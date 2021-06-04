سكان منزل بحارة منظور بـ الشرابية يطالبون بنقلهم من العقار الآيل للسقوط

أرسل القارئ محمد مصطفى شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من إقامته بعقار آيل للسقوط.

وقال في شكواه: “نعاني نحن سكان عقار رقم 12 حارة منظور ميدان الجرن شادر السمك الشرابية من اقامتنا في هذا العقار الآيل للسقوط، ما يمثل تهديدا لحياة السكان، وتم تقديم عدة شكاوى ولا يوجد أى اهتمام من حى الشرابية”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنزل وقبل حدوث كارثة.

للتواصل مع مقدم الشكوى 01007675618.



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