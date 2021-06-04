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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منزل بحارة منظور بـ الشرابية يطالبون بنقلهم من العقار الآيل للسقوط

عقار ايل للسقوط
عقار ايل للسقوط

أرسل القارئ محمد مصطفى شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من إقامته بعقار آيل للسقوط.

وقال في شكواه: “نعاني نحن سكان عقار رقم 12 حارة منظور ميدان الجرن شادر السمك الشرابية من اقامتنا في هذا العقار الآيل للسقوط، ما يمثل تهديدا لحياة السكان، وتم تقديم عدة شكاوى ولا يوجد أى اهتمام من حى الشرابية”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنزل وقبل حدوث كارثة.

للتواصل مع مقدم الشكوى 01007675618.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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