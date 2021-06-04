تقليد نيللي كريم وحمزة العيلي فى معكم منى الشاذلي

أستضافت الإعلامية مني الشاذلي صناع وأبطال مسلسل "ضد الكسر"، للحديث عن كواليس تصويرهم وآرائهم في السوشيال ميديا ببرنامج "معكم" المذاع على قناة Cbc.

وقال المؤلف عمرو الدالى: "علاقتى بالسوشيال ميديا إنه عالم افتراضى ومهم جدا في حياتنا ولكنه فصلنا عن حياتنا الطبيعية، حتى أن هناك فرقا كبيرا بين صورنا على السوشيال ميديا والحقيقة، لأن لازم نظهر بشكل كويس جدا لأن في جمهور بيشوفنا".

وخلال الحلقة أبهر الفنان محمد فراج الحاضرين بالإستديو بتقليد شخصية زميله في المسلسل حمزة العيلي بينما قامت تارا عماد بتقليد الفنانة نيللي كريم.

مسلسل "ضد الكسر" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تار اعماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامى مغاورى، رمزى العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسى، منا عادل.