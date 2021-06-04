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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البنتاجون لا يعرف.. أجسام فضائية غامضة في سماء الولايات المتحدة لعشرات السنين

أجسام فضائية غامضة
أجسام فضائية غامضة في سماء الولايات المتحدة

أثار تقرير حكومي أمريكي بشأن مشاهدات لأجسام فضائية في سماء الولايات المتحدة جدلًا، بعدما كشف أنه لم يعثر على أي أدلة تؤكد وجود نشاط فضائي في أجواء البلاد.

ووفقًا للإذاعة "بي بي سي" البريطانية، لم ينف التقرير احتمال وجود هذا النشاط، ومن المتوقع أن تخلص مراجعة أجريت لـ 120 حادثة إلى أن التكنولوجيا الأمريكية لم تكن ضالعة في أغلب هذه الحوادث.

لكن تقرير المراجعة لم يطرح تقييما محددا بشأن طبيعة هذه الأجسام ذات الصلة بهذه الحوادث، حسبما قال المسؤولون. ومن المقرر أن يتسلم نواب الكونجرس نسخة من التقرير خلال الشهر الجاري.

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والتقرير هو ثمرة عمل مهمة مشتركة من الجيش الأمريكي أسست العام الماضي للتحقيق في مشاهدات الأجسام الطائرة، غير محددة الهوية، خلال العقود الماضية، في الأجواء الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها ترغب في الوصول إلى معرفة أفضل لطبيعة هذه المشاهدات والظواهر، التي تعرف اختصارات باسم (اليوفوز)، لتحدد إذا ما كانت تشكل خطرا على الأمن القومي.

واستحوذ التقرير على اهتمام قطاع كبير من الأمريكيين، حيث تعد مشاهدات الأجسام الطائرة غير محددة الهوية مصدرا للجدل، ونظريات المؤامرة المتعلقة بالكائنات الفضائية.

وقال المسؤولون إن أكثر من 120 حادثة تم توثيقها في التقرير خلال السنوات العشرين الماضية، غالبتها من جانب أفراد البحرية الأمريكية، بينما ساهمت قوات أجنبية في الإبلاغ عن بعضها.

وقال طيار متقاعد يدعى ريان جرايفز إن سرب المقاتلات النفاثة، الذي كان يعمل ضمنه، بدأ مشاهدة الأجسام الطائرة تحلق فوق المواقع المحظورة، قرب سواحل ولاية فيرجينيا عام 2014.

وأضاف أن هذه الأجسام، لم تكن تنتج أي نوع مرئي من العوادم أو الانبعاثات، كما أنها كانت تحلق بسرعات تفوق التكنولوجيا المعروفة. وأشار أيضا إلى أن مشاهدات مماثلة جرت خلال عمليات تدريب الطيارين على سواحل المحيط الأطلنطي "بشكل يومي تقريبا طوال عامين على أقل تقدير".

وقال لويز إليزوندو، العميل الاستخباراتي الأمريكي السابق، لشبكة إيه بي سي التليفزيونية الأمريكية، إن "بعض الأجسام الطائرة التي شوهدت تفوق في قدراتها على الطيران وسرعتها أي تكنولوجيا أنتجتها مختبراتنا".

وقبل شهرين، نشر البنتاجون 3 مقاطع مصورة تظهر ما قال إنه "ظاهرة جوية غير مفسرة".

الفضاء البنتاجون أمريكا الكونجرس أجسام فضائية

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