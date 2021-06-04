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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحظر تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية

حظرا على تسيير رحلات
حظرا على تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية

فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية عبر أجوائه.


وقرر الاتحاد الأوروبي فى بيان، أصدره، اليوم الجمعة، تشديد الإجراءات العقابية على بيلاروسيا من خلال منع رحلات شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق أراضي الاتحاد أو الهبوط في مطاراته.

 

ولفت المجلس إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتحمل المسؤولية عن عدم السماح لأي طائرات مشغلة من قبل شركات الطيران البيلاروسية من الهبوط في مطاراتها أو عبور أجوائها.


ولم يشمل هذا الإجراء الجديد منع شركات الطيران الأوروبية من تسيير رحلاتها عبر مجال بيلاروسيا الجوي.


جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي على خلفية الحادثة التي نفذت فيها طائرة ركاب لشركة ""ريان إير" متوجهة من أثينا إلى فيلنوس هبوطا اضطراريا في مطار مينسك حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم في الخارج رومان بروتاسيفيتش.

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وبحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تحلق نحو 400 طائرة ركاب يوميا عبر أجواء بيلاروسيا، منها نحو 100 رحلة تسيرها شركات أوروبية أو بريطانية، فيما تسير شركة "بيل آفيا" البيلاروسية الحكومية رحلات إلى نحو 20 مطارا في مختلف أنحاء أوروبا.

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