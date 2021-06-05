مشروعات قومية.. أول مجمع مواقف تكنولوجي متطور على مستوى الجمهورية بالفيوم.. شاهد

محافظة الفيوم من المحافظات التي تتبع محافظات شمال الصعيد ، والتى كان لها نصيب كبير من المشروعات القومية ، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهدت الدولة المصرية نهضة حقيقة على أرض الواقع منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر فى 2014، إذ بدأت مصر تخطو للأمام، لتشهد نهضة كبرى فى سنوات قليلة، غيرت من شكلها بصورة كلية.

وبدأت هيئة تنمية الصعيد فى تنفيذ وإنشاء وتطوير العديد من المشروعات القومية فى محافظات الصعيد ومن ضمنها محافظة الفيوم ، ومن ضمن هذه المشروعات نتناول موق السيارات النموذجى الالكترونى على مستوى محافظات مصر.



يقول الدكتور سامح عباس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد فرع الفيوم المجمع تم أنشاؤه بالتعاون مع محافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد ، الموقف مزود بشبكة الكترونية، وهو مشروع تكنولوجى مطور على مستوى الجمهورية هيئة تنمية الصعيد.

حيث افتتحه منذ أيام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، وهو مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع مواقف الحواتم، كأول موقف سيارات نموذجي على مستوى الجمهورية.

وحضر الافتتاح اللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة تنمية الصعيد، واللواء عماد ربيع رئيس الإدارة المركزية لشمال الصعيد، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئة.

أضاف عباس بأن الموقف فى الدخول والخروج وحركة الركاب والادوار تعمل الكترونيا ، حيث ان الموق مزود بنقطة الشرطة، ومكاتب الإدارية ، ونظام أرصفة التشغيل الإليكتروني فى مراقبة حركة دخول السيارت إلى الأرصفة، والذي يمثل باكورة لثمار التعاون بين الهيئة ومحافظة الفيوم، حيث يبلغ مسطح المشروع 9200 متر مربع، ويعد أول موقف سيارات نموذجي يعمل بأحدث التقنيات الإليكترونية، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور سامح عباس أن أعمال التطوير لمجمع المواقف شملت رفع كفاءة الأسطح، والهيكل الخرساني، والمباني، ودورات المياه، وأعمال الكهرباء والسباكة، إضافة إلى انشاء شبكة لتخفيض منسوب المياه وكذا شبكة صرف للأمطار، وشبكة لمقاومة الحريق، فضلاً عن تطوير الحارات والأرصفة، ورفع كفاءة الحوامل وتركيب نظام مراقبة بالكامل، ومقاعد انتظار للركاب، وأماكن لتركيب اللوحات الإعلانية، إضافة إلى النظام الذكي لتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء سائقيهاً وربطها بتطبيق إليكتروني سوف يتاح للجمهور.

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