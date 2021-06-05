مشروعات قومية.. أول مجمع مواقف تكنولوجي متطور على مستوى الجمهورية بالفيوم.. شاهد
محافظة الفيوم من المحافظات التي تتبع محافظات شمال الصعيد ، والتى كان لها نصيب كبير من المشروعات القومية ، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهدت الدولة المصرية نهضة حقيقة على أرض الواقع منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر فى 2014، إذ بدأت مصر تخطو للأمام، لتشهد نهضة كبرى فى سنوات قليلة، غيرت من شكلها بصورة كلية.
وبدأت هيئة تنمية الصعيد فى تنفيذ وإنشاء وتطوير العديد من المشروعات القومية فى محافظات الصعيد ومن ضمنها محافظة الفيوم ، ومن ضمن هذه المشروعات نتناول موق السيارات النموذجى الالكترونى على مستوى محافظات مصر.
يقول الدكتور سامح عباس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد فرع الفيوم المجمع تم أنشاؤه بالتعاون مع محافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد ، الموقف مزود بشبكة الكترونية، وهو مشروع تكنولوجى مطور على مستوى الجمهورية هيئة تنمية الصعيد.
حيث افتتحه منذ أيام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، وهو مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع مواقف الحواتم، كأول موقف سيارات نموذجي على مستوى الجمهورية.
وحضر الافتتاح اللواء حسن عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة تنمية الصعيد، واللواء عماد ربيع رئيس الإدارة المركزية لشمال الصعيد، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئة.
أضاف عباس بأن الموقف فى الدخول والخروج وحركة الركاب والادوار تعمل الكترونيا ، حيث ان الموق مزود بنقطة الشرطة، ومكاتب الإدارية ، ونظام أرصفة التشغيل الإليكتروني فى مراقبة حركة دخول السيارت إلى الأرصفة، والذي يمثل باكورة لثمار التعاون بين الهيئة ومحافظة الفيوم، حيث يبلغ مسطح المشروع 9200 متر مربع، ويعد أول موقف سيارات نموذجي يعمل بأحدث التقنيات الإليكترونية، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.
وأضاف الدكتور سامح عباس أن أعمال التطوير لمجمع المواقف شملت رفع كفاءة الأسطح، والهيكل الخرساني، والمباني، ودورات المياه، وأعمال الكهرباء والسباكة، إضافة إلى انشاء شبكة لتخفيض منسوب المياه وكذا شبكة صرف للأمطار، وشبكة لمقاومة الحريق، فضلاً عن تطوير الحارات والأرصفة، ورفع كفاءة الحوامل وتركيب نظام مراقبة بالكامل، ومقاعد انتظار للركاب، وأماكن لتركيب اللوحات الإعلانية، إضافة إلى النظام الذكي لتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء سائقيهاً وربطها بتطبيق إليكتروني سوف يتاح للجمهور.