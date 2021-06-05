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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رئيس جامعة القاهرة ينعى والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.. مصر تتصدر القارة الإفريقية في النشر الدولي للبحوث العلمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

 

حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة الوادى الجديد

 

رئيس جامعة القاهرة ينعى والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

 

البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ والبيئة .. تفاصيل

 

نائب رئيس جامعة حلوان...امتحانات إلكترونية لهذه الكليات

 

عميد آداب القاهرة يكشف عن الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات

 

12 يونيو.. علوم حلوان تبدأ امتحانات نهاية العام للدراسات العليا

 

خطة للتطوير الشامل داخل الجامعات الحكومية والسير نحو التحول الرقمي.. 7 أعوام من الإنجازات في عهد السيسي

 

لأول مرة.. تفعيل نظام الباركود لصرف الوجبات لطلاب المدن الجامعية بسوهاج

 

مصر تتصدر القارة الإفريقية في النشر الدولي للبحوث العلمية

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