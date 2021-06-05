أخبار التعليم.. رئيس جامعة القاهرة ينعى والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.. مصر تتصدر القارة الإفريقية في النشر الدولي للبحوث العلمية

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم: