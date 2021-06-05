رسالة تحذير من التموين عند إضافة المواليد

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عند استخدامهم موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية للحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا من التلاعب في البيانات حيث أنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم عمل الآتي:

1- إلغاء البطاقة التموينية نهائيًا.

2- المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

ووضعت وزارة التموين الموافقة على هذه الرسالة شرطا لحصول المواطنين على الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر.

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهم من لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه او معاشه عن 1200 جنيه حاليا ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة او استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه ، أو المعاشات حتى 1500 جنيه .

ويستعرض موقع صدى البلد خطوات إضافة المواليد عن طريق بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة كالتالي:

خطواط إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية

أولا- الدخول على بوابة مصر الرقمية

1- الضغط على خيار سجل حسابا جديدا

2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة)

4- كتابة اسم الوالدة (الإسم الأول)

5- الضغط على خدمات التموين

6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا

7- الضغط على خيار ابدأ الخدمة

8- كتابة إسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيا

9- إدخال الرقم القومي الخاص بالإبن أو الإبنة

10- اختيار صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة)

كانت وزارة التموين قد أتاحت في وقت سابق استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، و تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.