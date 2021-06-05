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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملاح التقلية سيد المائدة السودانية

ملاح
ملاح

 تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل ملاح التقلية على الطريقة السودانية محببة لدي الكثير من الأشخاص . 

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طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالزبادي والثوم مع صوص الزبادي بالنعناع.. فيديو

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طريقة عمل كفتة مشوية بالبرغل وسلطة زبادي بالنعناع

المكونات:

بصلتين متوسطات مقطعات لمكعبات
٢ كوب شوربة لحم  
كوب ماء 
نص كباية زيت
ربع كيلو لحم مفروم
ملعقة ونص صلصة
ملح ملعقة صغيرة
توم ملعقة كبيرة
ملعقة صغيرة من البهارات مسحونة  (كزبرة، زنجبيل، بابريكا، شمار، فلفل)
ملعقتين ويكة
ملعقة صغيرة سكر

 

الطريقة:

 

تسخن الحلة ويصب الزيت ويحمر البصل واللحم وتقلب جيدا توضع الصلصة والشوؤبة والنية والملح والنوم ويغلق النار بعد ١٠ دقائق يفرم بالميكسر وبعد يوضع الويمة والبهارات ومعلقة سكر ويرفع على نار هادئة ٥ دقائق.

السودانية كفتة مشوية الدجاج طريقة عمل كفتة ملاح

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