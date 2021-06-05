استقرت أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 5 يونيو 2021 في محلات الجزارة وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 90-100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 110 - 125 جنيها الكيلو.

وتراوحت الكبدة البلدى بين 130- 150 جنيها، والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو.