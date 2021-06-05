عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اسمع

5 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:

txt

توقعات الأبراج الجمعة 4 - 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

txt

توقعات الأبراج الخميس 3- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

إذا كنت مولودا في يوم 5 يونيو فإن ذلك يعني أنك يقظ الذهن ونشيط ولديك طاقة كبيرة وسرعة بديهة واهتمامات عديدة.. تحب الحركة والتنقل لكنك تميل للتسرع وعدم الصبر.

نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

شخصية اليوم خبيرة الابراج علم الأرقام المالية دية الأبراج والفلك

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج الخميس 3- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مواليد 7 أبريل.. اكتشف ما تقوله عنك الأبراج اليوم

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن MG RX5 موديل 2021 | صور

نانسي عجرم لم تكن الأولى.. نجوم تجاوزوا أحزانهم بسرعة الصاروخ بعد فراق أقاربهم

فضل الصدقة في دفع البلاء .. هل تسد 70 بابا للمصائب ؟

هل يجري بيراميدز صفقات تبادلية مع الأهلي؟ .. هاني سعيد يجيب

نشرة أخبار العالم.. فيس بوك يحظر حساب ترامب لـ عامين وبلينكن يؤكد: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بالسلام

جرائم تهز الشارع المصري.. تفاصيل العثور على جثة شخص بدون رأس وأخرى تتخلص من زوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

متى تقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق ؟.. رسول الله أوصى بتلاوتها في 3 أوقات

هل يجري بيراميدز صفقات تبادلية مع الأهلي؟ .. هاني سعيد يجيب

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

نانسي عجرم لم تكن الأولى.. نجوم تجاوزوا أحزانهم بسرعة الصاروخ بعد فراق أقاربهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

لتحريضه على العنف.. فيسبوك يقرر إيقاف حسابات ترامب لمدة عامين

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ