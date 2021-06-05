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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت 5-6-2021

صدى البلد

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعو 4 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم فى البنك الأهلى 

وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.12 جنيه للشراء و 52.26جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع 

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.69جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21.72 جنيه للشراء و22.17جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

أسعار العملات العملات العربية الدرهم الاماراتى الريال السعودى سعر

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