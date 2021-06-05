يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 يونيو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم السبت 5 يونيو 2021

سجل سعر حديد المصريين، 14 ألفا و500 جنيه للطن

سجل حديد عز 14 ألفًا و600 جنيه

سجل حديد العتال 14 الفا و450 جنيها للطن

سجل حديد عطية 14 ألفًا و300 جنيه

سجل سعر حديد بشاي 14 ألفًا و500 جنيه

سجل حديد المراكبي 14 ألفًا و300 جنيه للطن

سجل حديد سرحان فسجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن

سجل حديد المعادي سجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن

سجل حديد مصر ستيل يسجل 14 ألفًا و300 جنيه

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.