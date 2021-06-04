إلحقوا صاحبي.. انتحار شاب من أعلى كوبري عباس في الجيزة

أقبل شاب على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس بمحافظة الجيزة فى مياه نهر النيل.

وشاهد المواطنون الذين كانوا يتواجدون أعلى كوبري عباس في تلك الأثناء، الشاب، أثناء هرولته، وكذلك شاهدوا شابا- اتضح لاحقا أنه صديقه- يهرول خلفه، ويصرخ: "إلحقوا صاحبي هيرمي نفسه في النيل"، قبل أن يُلقي بنفسه في المياه.

وقال صديق الشاب المنتحر، إن صديقه المنتحر متضايق من حياته وأقبل على إلقاء نفسه في النيل؛ للتخلص من حياته.

وهرعت على الفور قوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الشاب في مياه النيل ومحاولة إنقاذه، وسط حالة من الرعب انتابت المواطنين بسبب ما فعله الشاب.