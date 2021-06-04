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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقى غريب لـ صدى البلد: جاهزون لـ الأولمبياد والاستعانة بالشناوي وصلاح بشرط

صدى البلد

 أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد طوكيو جاهزة بالورقة والقلم.

وقال شوقى غريب لـ صدى البلد أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يدخل معسكرا مغلقا غدا السبت في العين السخنة بالسويس على أن يتخلله خوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم ١٠ يونيو الجاري ثم لقاء ودى آخر أمام نفس المنتخب يوم ١٣ يونيو أيضا فى القاهرة.

وتابع شوقي غريب: “إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبي يوم ٣٠ يونيو الجارى وتشمل اللاعبين الثلاثة الكبار فوق السن على أن تغادر بعثة المنتخب إلى طوكيو يوم ١٦ يوليو القادم”.

واستطرد: “رفعنا شعار لا للانتماءات للأندية داخل معسكر المنتخب الأولمبي”، لافتا إلى أن ضم إمام عاشور جاء عقب انتهاء عقوبته ومشاركته في مباراة الزمالك والجونة بالدوري الممتاز. 

وأضاف: “لم نتلقى أي موافقة حتى الآن من جانب نادى ليفربول الإنجليزي بشأن انضمام محمد صلاح نجم الريدز إلى منتخب مصر الأوليمبي والمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري”.

 واختتم: “اختيار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي سيتم التنسيق بشأنه مع إدارة القلعة الحمراء قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي يوم ٣٠ يونيو الجاري وتحديدا عقب انتهاء المارد الأحمر من مباراتي الترجى فى دورى أبطال إفريقيا”.

شوقي غريب محمد صلاح المنتخب الأولمبي محمد الشناوي

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