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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. توجيهات من السيسي بشأن الطريق الدائري.. وتفاصيل جديدة عن الفطر الأسود

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك العديد من الموضوعات والقضايا الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها.

مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل جديدة عن الفطر الأسود ويُحذر هذه الفئة
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل جديدة بشأن الفطر الأسود، مؤكدا أنه مرض ليس جديدا، ومعروف.
 

الرئيس السيسي: مشروع تطوير الطريق الدائري هيعمل فرق كبير جدا.. فيديو
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددا من المشاريع القومية والطرق في محافظة القاهرة والجيزة.
 

الرئيس السيسي لمنفذي توسعة الدائري: عوضوا الناس وأي حد محتاج حاجة عرفوني
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددا من المشاريع القومية والطرق في محافظة القاهرة والجيزة. 
 

لماذا تحاول الجماعات الإرهابية تقويض الأمن؟.. مفتى الديار يجيب
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الأمن العمود الفقري لبناء الأمم.
 

محمد فراج يكشف مفاجأة لم يلاحظها الجمهور في مسلسل لعبة نيوتن
كشف الفنان محمد فراج، عن مفاجأة بمسلسل لعبة نيوتن، موضحا:" خضت أغلب المسلسل بدقن حقيقية، وآخر جزء من المسلسل بدقن مستعارة".
 

بكري يكشف رد الرئيس السيسي وقت مطالبته بالترشح قبل 7 سنوات.. فيديو
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن  7 سنوات مرت على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، معقبا: "لم يكن الفريق حينها عبد الفتاح السيسي يفكر في  الرئاسة".  
 

الإسكان: تشغيل مقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية فى هذا الموعد .. فيديو
قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية  منذ 5 سنوات، وتم البدء في العمل بـ 40 ألف فدان.
 

تفاصيل نجاح عملية فصل توأمين ملتصقين من بوروندي بمستشفى الدمرداش.. فيديو
كشف الدكتور علاء الغنيمي، أستاذ جراحة المسالك البولية، رئيس قسم جراحة الأطفال بجامعة روبير ديريه بفرنسا، عن تفاصيل العملية الجراحية لفصل توأمين ملتصقين بمستشفى الدمرداش.
 

زوج عروس من يؤتمن على العرض: لدي إصرار لكتابة قائمة المنقولات
قال محمد علي المعداوي زوج مريم فتاة المنصورة التي كتبت على قائمة زواجها "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، إنه لم يكن يوافق علي ما كتبه والده زوجته، مؤكدا أنه يصر علي كتابة القائمة لزوجته.
 

الري: مشروعات بأنظمة حديثة وتبطين الترع للحفاظ على المياه
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة منذ فترة طويلة تبذل مجهودات ضخمة لمواجهة الشح المائي، منها المشروع القومي لتبطين الترع الذي يعد من أهم المشروعات التى تمت لمواجهة الشُح المائي.

توك شو اخبار توك شو السيسي الفطر الأسود

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