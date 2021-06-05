أخبار التوك شو.. شوقى علام يرد على اتهام جماعة الإخوان له بأنه مفتي الإعدامات.. البابا تواضروس : توجيهات رئاسية بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الرئيس السيسي لمنفذي توسعة الدائري: عوضوا الناس وأي حد محتاج حاجة عرفوني

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددا من المشاريع القومية والطرق في محافظة القاهرة والجيزة.

السيسي لـ مسئول بمشروع تطوير الطرق: محتاجين حاجة تحسن جودة العمل؟.. فيديو

تفقد الرئيس السيسي عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.

7 سنوات.. بكري: السيسي كان طرفا أساسيا فى قرارات القوات المسلحة الحكيمة عقب أحداث 2011.. فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن 7 سنوات مرت على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، معقبا: "لم يكن الفريق حينها عبد الفتاح السيسي يفكر في الرئاسة".

البابا تواضروس: الكنيسة تحتفل بمسار العائلة المقدسة منذ القرون الأولى

قال البابا تواصروس الثاني، إن تذكار دخول السيد المسيح لمصر حدث هام واحتفال ثابت في التاريخ، ويوافق يوم ١ يونيو، مضيفا أن الكنيسة القبطية تحتفل بهذه المناسبة منذ القرون الأولى.

البابا تواضروس: توجيهات رئاسية بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة

أكد البابا تواصروس الثاني، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية وفي المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة.

مفتى الديار: جماعة الإخوان تضفو هالة من القداسة على بعض الأشخاص.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن جماعة الإخوان تعمل وتحرص منذ ظهورها على إيجاد وتكوين هالة من القداسة على جملة من الأشخاص.

كان صعب جدا .. تارا عماد تتحدث عن دورها فى مسلسل ضد الكسر

استضافت الإعلامية منى الشاذلي صناع وأبطال مسلسل "ضد الكسر"، للحديث عن كواليس تصويرهم وآرائهم في السوشيال ميديا ببرنامج "معكم" المذاع على قناة Cbc.

رئيس مدينة المنصورة الجديدة: أنفقنا 14 مليار جنيه حتى الآن.. فيديو

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إنه يتم العمل في مدينة المنصورة الجديدة منذ 3 سنوات.



شوقى علام يرد على اتهام جماعة الإخوان الإرهابية له بأنه مفتي الإعدامات.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية،جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف إلا مصلحتها ولا يهمها الأوطان.

فراس سعيد: أبي كان رجلا دبلوماسيا.. فيديو

قال الفنان السوري فراس سعيد، إن والده كان دبلوماسيا.