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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارة عاجلة للمؤسسة العقابية بالمرج

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب أثناء زيارتهم للمؤسسة العقابية بالمرج

في تحرك سريع قام وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يتضمن كلًا من النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائبة أميرة العادلي، النائبة هيام الطباخ، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بزيارة عاجلة اليوم، للمؤسسة العقابية بالمرج، لتفقد مكان الحريق والوقوف على أسباب الحادث.

 

 

 

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والتقى وفد التنسيقية بوزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نيفين القباج، خلال جولتهم بالمؤسسة، حيث تابعا تداعيات وآثار الحادث، كما أكد وفد التنسيقية علي ضرورة تفعيل أنظمة الأمان بالمؤسسة لتفادي نشوب أية حرائق أو مشكلات أخري، وخلال الزيارة تحدث النواب مع الأطفال بالمؤسسة، حيث قاموا بطمئنتهم والحديث معهم على ضرورة الالتزام بالقواعد واستخدام وسائل الأمان فور تعرضهم لأية مشكلة.

 

ويثمن نواب التنسيقية جهود وزيرة التضامن الاجتماعي في التواجد في المؤسسة منذ اللحظة الأولي وتوفير الدعم النفسي للاطفال وتسخير كافة الجهود لمنع تكرار هذه المشكلة مرةً أخري عبر تدعيم المؤسسة بكل وسائل الأمان الممكنة.

 

 

ومن منطلق اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل ما يتعلق بحياة المواطنين، شدد النواب على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية  خلال الفترات القادمة لمنع تكرار هذه المشكلات في أي مؤسسة أخرى .

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة التضامن التضامن الاجتماعي مجلس النواب العقابية بالمرج الحادث نيفين القباج حقوق الإنسان

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