برلمانية: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسي.. فيديو

قالت النائبة، مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية منذ توليه رئاسة الدولة المصرية.



وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالمرأة، ومنها تكافل وكرامة واثنين كفاية والتي تمتع بها ملايين السيدات داخل الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن تمكين المرأة تحت قيادة الرئيس غير مسبوق، فهي شغلت منصب قاضية، ومنصب وكيل نيابة، ورئيس محكمة.

وتابعت: "الرئيس السيسي تبنى ملف تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، متابعة: "الرئيس السيسي أعلن عام 2017 عام المرأة المصرية بما يؤكد تقدير القيادة السياسية واحترامها لدور المرأة المصرية البارز".



https://www.youtube.com/watch?v=hdJw05n1_m4