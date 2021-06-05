فحص750 حالة ونظارات وعمليات لـ 3 آلاف مواطن ضمن قافلة صناع الخير بـ الفيوم

تابع مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي فاعليات القوافل الطبية تحت شعار عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمي التى تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ، وقد لاقت القافلة أقبالا كبيرا من المواطنيين .

قال مسعود إن القافلة استهدفت أهالي مركز ابشواي والوحدة المحلية بابوكساه وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي علي ٧٥٠ حالة وصرف أدوية لعدد ٢٨٠ حالة، كما سيتم عمل نظارات طبية لـ ٢٣٥٠ حالة وإجراء عمليات لعدد ٢٣٥ حالة ، و تأتي القافلة من مؤسسة صناع الخير وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.



كما وجه رئيس المركز بتقديم الدعم وتذليل العقبات أمام أعمال القافلة تسهيلاً علي المواطنين.

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