عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص750 حالة ونظارات وعمليات لـ 3 آلاف مواطن ضمن قافلة صناع الخير بـ الفيوم

احد اطباء العيون
احد اطباء العيون أثناء توقيع الكشف الطبى

تابع مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي فاعليات القوافل الطبية تحت شعار عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمي التى تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ، وقد لاقت القافلة أقبالا كبيرا من المواطنيين .

قال مسعود إن القافلة استهدفت أهالي مركز ابشواي والوحدة المحلية بابوكساه وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي علي ٧٥٠ حالة وصرف أدوية لعدد ٢٨٠ حالة، كما سيتم عمل نظارات طبية لـ ٢٣٥٠ حالة وإجراء عمليات لعدد ٢٣٥ حالة  ، و  تأتي القافلة من مؤسسة صناع الخير وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

 

انطلاق مرحلة جديدة من مبادرة عنيك في عنينا بـ الفيوم

فتح أفرع جديدة لـ البنك الأهلي وزيادة ماكينات ATM بـ الفيوم

 


كما وجه رئيس المركز بتقديم الدعم وتذليل العقبات أمام أعمال القافلة تسهيلاً علي المواطنين.

43e60e40-dd53-4414-87b9-45a1d764674c
43e60e40-dd53-4414-87b9-45a1d764674c
817d8707-9c07-4b96-a953-e334394a359b
817d8707-9c07-4b96-a953-e334394a359b
888cb1cc-6ac9-4951-8251-8461762c4e71
888cb1cc-6ac9-4951-8251-8461762c4e71
18207a65-5401-483e-acdc-adb15630cc3b
18207a65-5401-483e-acdc-adb15630cc3b
c725e4bc-55ef-4c95-8aa6-c9eb5ec6d4da
c725e4bc-55ef-4c95-8aa6-c9eb5ec6d4da
d265e30c-7a4f-4422-bce0-4189fb107bf6
d265e30c-7a4f-4422-bce0-4189fb107bf6
d71478fd-20f7-4467-b5b6-00eaeddaec45
d71478fd-20f7-4467-b5b6-00eaeddaec45
6d95852a-2d08-4234-8160-1375dde78ec2
6d95852a-2d08-4234-8160-1375dde78ec2
الكشف على 750 حالة صرف أدوية وعمل نظارات وعمليات ل2865 حالة لقافلة صناع الخير

ترشيحاتنا

أذكار قبل النوم.. سورة قرآنية تعتقك من نار جهنم ولا يعرفها كثيرون

سيد رجب : الدور بمسلسل لعبة نيوتن مبني على الغموض.. فيديو

بلينكن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بالسلام

أخبار الفن| مشاجرة أحمد سعد.. التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز

عمرو أديب مهاجما محمد رمضان: يحرض ضد البنوك الوطنية

25 عاما لم أشعر بوجوده.. الزوجة الثانية لبوريس جونسون تتحدث عن انفصالها لأول مرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد تراجع الفتاة والشاب.. أحمد سعد يتجاهل الرد على مشاجرة البنزينة

عمرو أديب مهاجما محمد رمضان: يحرض ضد البنوك الوطنية

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ