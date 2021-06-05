سيد رجب : الدور بمسلسل لعبة نيوتن مبني على الغموض.. فيديو

قال الفنان سيد رجب، إن الدور في مسلسل لعبة نيوتن مبنى على الغموض، مؤكدا أنه تظهر تلك الفلسفة فى هذه الشخصية مع مرور الحلقات.

وأضاف رجب خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أن الدور صعب ورائع جدا وتحمست جدا للمشاركة فيه، وأيضا وجود نخبة من الممثلين.

وتابع الفنان سيد رجب أن شخصية م بدر في مسلسل لعبة نيوتن مركبة جدا وتتحمل الألم والمعاناة".

وأشار رجب إلى إن أهم ما جذبه فى مسلسل "لعبة نيوتن" والمخرج المتميز وهذه التوليفة جعلت العمل رائعا ومتميزا.