لقاء الخميسي تدافع عن شباب سن الأربعين.. فيديو

استقبل برنامج معكم الفنانة لقاء الخميسي، بـ حفاوة بالغة، وظل الجمهور يصفق لها لحظة دخولها الأستوديو.

وقالت الخميسي خلال حوارها مع الإعلامية مني الشاذلي،:" الناس بتهاجم أصحاب سن الأربعين ومتخيلين انها نهاية العمر ولكن انا شايفة ان سن الأربعين ده بداية حياة جميلة".

وتابعت:" سن الأربعين يعتبر مرحلة نضوج وسن الخمسين هو سن الحكمة والعجوز هو اللي قلبه عجوز وعقله عجوز وليس كبير السن".

وخصص برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى حلقة اليوم للحديث مع أبطال مسلسل "ضد الكسر".



وظهر فى برومو بدء الحلقة كل من “نيللى كريم، ومحمد فراج، ولقاء الخميسى، وتارا عماد، وحمزة العيلى، وسينتيا خليفة، والمؤلف عمرو الدالى، والمخرج أحمد خالد”.