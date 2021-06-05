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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فراس سعيد: انبسطوا الخير هيلف ويرجع.. أبى كان رجل دبلوماسيا وعشت فى بلدان كثيرة

الفنان فراس سعيد
الفنان فراس سعيد

حل الفنان السوري فراس سعيد ضيف اليوم خلال حلقة، من برنامج  “انا و اختى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميتين “أسما” و “هبة”، وتحدث عن طفولته،و عمله فى مجال الفنان،و سفره لبلدان كثيرة ومواقف طريفة مع زوجته.

كشف الفنان السوري فراس سعيد، أحد المواقف الطريفة خلال زواجه، قائلا:" أنا سوري، وعشت طفولتي في أسبانيا، والمراهقة كانت في الأرجنتين، وعايش حاليا في مصر، وولادى مصريين".  

وقال  فراس: "تعليمي كان أسباني، وكل شويه مراتي تصحيني، تقولي أنت بتحلم، وتتخانق في الحلم بالأسباني".   

وأضاف: "أنا كنت متفوق خلال دراستي، وكنت بعشق العلوم والرياضيات والفيزياء".

وتابع الفنان السوري: إن والده كان دبلوماسيا، مضيفا "عشت كـ ابن رجل دبلوماسى والموضوع ليه مميزات وعيوب".

  وأردف فراس سعيد: “المميزات أن الإنسان بـ يزور بلاد كتير، ويتعلم ثقافات ولغات جديدة والعيوب هي الإحساس بعدم الانتماء، لتغير البيئة والمحيطين بها”.

وأوضح فراس سعيد، إن أول عمل فنى شارك فيه مسلسل "سر علني"معقبا"المنتج كلمنى وسلمنى السيناريو، وقولت له أنت مش قلقان منى قالى لأ، قولت له يلا نصور، والحمد لله ردود الأفعال كانت جيدة".    

وتابع فراس: بعد نجاح مسلسل سر علنى شاركت فى العديد من الأعمال الفنية، ومسلسل فرح العيلة أقرب المسلسلات لقلبى

 وعن المستقبل، قال: "نفسى أشوف أولادي هيكونوا فين بعد 10 سنين ولو الزمن رجع بيا نفسى أرجع أأكل مع أبويا".

ووجه سعيد، رسالة لجمهوره للعيش حياة سليمة قائلا: "اتبسطوا وبصوا للنص المليان، وخليكم متفائلين، الدنيا بتلف وتدور والخير دايما بيرجع".  

وأضاف فراس، أنه يحب التعلم كثيرا، معقبا:" فى مرة اتعلمت الحدادة، وصنعت سكنتين طلعوا اي كلام".  

وأوضح الفنان السورى، أن أول عمل له فى مصر كان هشام عباس وحميد الشاعرى بـ أغنية عينى.  وعن تحدثه بالعربية، قال: "لحد قريب كنت بركب جمل".

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