إسلام حافظ: فؤاد المهندس أعطاني هدية لم اتوقعها

كشف الفنان والسيناريست إسلام حافظ، تفاصيل نشأته وبدايه في عالم الفن، مؤكدا أنه يمثل منذ أن كان عمره 19 عاماً بمسرح المدرسة.

وأضاف حافظ، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية "، والمذاع عبر فضائية TEN، انه يدين بالفضل للمخرج الرائع رأفت الميهي صاحب الأعمال التنوعة والتى لها بصمة كبيرة في المجال، قائلا:" تقابلت مع الأستاذ الكبير فؤاد المهندس، وفؤاد المهندس أحضر لي هدية مرة وهي ثلاثية نجيب محفوظ وكان عمري 12 عاماً، وكنت محظوظا بمقابلة هؤلاء المبدعين ووقتها ضحكت كثيراً وتمنيت أن يحضر لي فؤاد المهندس "شيكولاتة".

وتابع أنه تعود أن يسمع كل الآراء لأنه يستفيد منها كثيراً، قائلا:" لدي تجربة بمسلسل اسمه علامة استفاهم، وكنت اتقبل النقد وقتها من بعض الأشخاص، ولا أنزعج ممن يقيمون أعمالي".

وأكمل إسلام حافظ، أنه يعمل على تطوير أعمال طوال الوقت، قائلا:"لدينا مشاكل في بين السما والأرض وهناك شخصية مثل عم شاكر، والتى قام بتجسيدها الفنان الكبير أحمد بدير، وكانت علاقته بابنه علاقة خاصة، ولم أظهر أيا منهما مخطئاً، فأحدهم يريد بيع المكتبة والآخر لا يريد، وهي نماذج موجودة في حياتنا".

وأشار إسلام حافظ، إلى أنه يعمل على أحد الروايات للكاتب الكبير نجيب محفوظ لتقديمها كعمل فني.