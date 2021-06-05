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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد رجب يكشف تفاصيل أصعب المشاهد بمسلسل لعبة نيوتن.. فيديو

الفنان سيد رجب
الفنان سيد رجب

قال الفنان الكبير  سيد رجب إننا حرصنا أن نقدم مشهدا حقيقيا في مشهد العزاء بمسلسل لعلية نيوتن مؤكدا أنه كنا نخشى أن يكون المشهد كوميديا.

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وأضاف رجب خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أنه أيضا يوجد مشهد وهو يتحدث مع ابنته وهي ميته وهي أيضا من أصعب المشاهد المهمة والمؤثرة.

 

وتابع الفنان سيد رجب أن هناك من يعيش بالشخصية فى حياته الخاصة وهذه مدرسة وبها عباقرة، وأنا عندما أخرج من تمثيل المشهد أدخل فى مود تانى.

 

وأشار رجب إلى أن قمنا بتصوير أحداث المسلسل وتوقفنا لظروف كورونا وغيرها، وأثرت بشكل كبير.

 

ياسمين صبري ظروف كورونا كورونا مسلسل لعبة نيوتن تصوير

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