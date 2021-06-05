أخبار الفن| مشاجرة أحمد سعد.. التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز

نشرة الأخبار الفنية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الفنية المهمة خلال الساعات القليلة الماضية والتى شهدت حالة من التنوع وفى التقرير التالى نرصد أبرز هذه الأخبار:.

نشرت إحدى رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة داخل "محطة بنزين"، ظهر فيها الفنان أحمد سعد، يقوم بالتشاجر مع شاب، في ظل قيام رجلين بتهدئته.

علقت أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على فيديو إعلان التحفظ على أموال محمد رمضان لأسرة الطيار المتوفى في القضية المرفوعة ضد محمد رمضان.

كشف المنتج وليد منصور، لـ “صدى البلد” عن حقيقة خلافه مع الفنانة روبي، وذلك بعد طرحها أغنية جديدة من خارج إنتاجه.

في خطوة مفاجأة، قامت نهال سليمان -مفجرة واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد- اليوم، بحذف منشورها على فيسبوك، والتي كشفت فيه تفاصيل واقعة مشاجرة المطرب مع شاب عشريني، وتمزيق ملابسه، وقيامه بسبها هي وشقيقيتها، بحسب ما كتبته في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي.

أعلن المؤلف محمد سيد بشير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" عن وفاة جدته .

تجاهل الفنان أحمد سعد، الرد على واقعة البنزينة، التي أثيرت اليوم الجمعة 4 يونيو، واتُّهم فيها بالاعتداء بالضرب على شاب عشريني وتمزيق ملابسه، وسبّ فتاة أخرى وشقيقتها، وذلك داخل إحدى محطات وقود السيارات (بنزينة) في القاهرة الجديدة.

كشف الفنان عمرو سعد، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتواجدها في المستشفي لمدة 3 أسابيع حتى الآن.