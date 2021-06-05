برلماني: لا حل للأزمة الفلسطينية إلا بإنهاء الانقسام الداخلي

قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية يذكره التاريخ، مضيفا أن السواعد المصرية تبدأ مهمة الإعمار وإزالة المباني المتهدمة فور وصولها قطاع غزة.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن هذا الأمر ترجمه فعلية لما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة مسافة السكة، لافتا إلى أن الدور الإقليمي المصري لم يتأثر باهتمام مصر بملفاتها الداخلية.

وتابع أن التواجد المصري داخل قطاع غزة له بعد إستراتيجي في ظل الظروف الحالي، مؤكدا انه لا حل في الازمة الفلسطينية الا بإنهاء الانقسام الداخلي.



وأكد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، أن دور مصر في القضية الفلسطينية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مختلف وأكثر قوة.



