ستلمسها الأجيال القادمة بكل فخر..نواب: اهتمام السيسي بـ الصحة غير مسبوق.. ومبادراته أنقذت المصريين من أخطار داهمتهم لعقود.. وما تم في عهده من إنجازات دليل على قراءته للمشهد الطبي ومقتضيات الأمن القومي

فى ذكرى توليه الحكم

برلمانية: القيادة السياسية تُولى اهتمامًا ودعمًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين

نائبة: القطاع الصحي شهد تطورا ملموسا وغير مسبوق فى عهد الرئيس السيسي

برلماني : الإنجاز الأهم تمثل فى صدور قانون التأمين الصحي الشامل وتفعيله على أرض الواقع

القطاع الصحى حظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام والعناية البالغة ، من جانب القيادة السياسية، وما تم فى عهده ستلمسه الأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز ، بهذه العبارة ، وصف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات على مدار 7 سنوات ماضية، وذلك فى ذكرى مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبداية تاريخ جديد في عهده لمصرنا الحبيبة، ففي يوم 8 يونيو 2014 أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات.

بداية قالت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حكم البلاد ،و القطاع الصحى يحظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام والعناية البالغة، من جانب القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الدولة حرصت على العمل في اتجاهين أساسيين في الملف الصحي للمصريين، الأول استند إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ، والثاني فقد ذهب إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا .

مبادرة الكبد الوبائي سي

وأوضحت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن مبادرة "100 مليون صحة" ، والتي تتضمن القضاء على "فيروس سي" ، تعد واحدة من أهم المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،واستهدفت عمل مسح شامل للكشف عن فيروس سي وعلاجه، حيث لاقت جهود الدولة في هذا المجال استحسان المؤسسات الصحية الكبرى في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية، والتي أشادت بعلاج 3 ملايين مصري من الالتهاب الكبدي مجانا، وأكدت في بيانات رسمية أن مصر خطت خطوات هامة في علاج الفيروس الكبدي ومواجهة أكبر مشكلة تهدد الصحة العامة ، مضيفة أنه فور إطلاق المبادرة، زادت مراكز العلاج التابعة للدولة ، و وفرت الدولة العمل من خلال المحليات، إلى جانب توفير الأدوية للجميع .

واستطردت: نجحت الدولة بشهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية في القضاء على فيروس الكبد الوبائي سي ، لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذي التهم أكباد المصريين على مدى عقود طويلة،حيث تم معالجة الكثير من حالات الكبد الوبائي سي ، و منذ بداية المبادرة ، والعلاج يتم توفيره بالمجان ، وفى أماكن إقامة المواطنين ، الأمر الذي سهل من عملية اكتشاف العديد من الحالات فى مراحل أولية ، بما ساعد فى تقليل نسبة سرطان الكبد فى السنين الأولية و بدرجة عالية .

و استهدفت مبادرة القضاء على " فيروس سي الكشف على 50 مليون مواطن ، وتعد أكبر عملية مسح طبي في العالم ، كما استهدفت الكشف عن الأمراض غير السارية ، بما يساهم في تعزيز الكشف المبكر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها ، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.

نظام التأمين الصحي الشامل

و أكدت “ عبد الحليم ” أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا ودعمًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، باعتبارها ركيزة أساسية في إستراتيجية بناء الإنسان ، وكونها أيضا أحد أهداف التنمية المستدامة، و منظومة الصحة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة، ولعل أبرز هذه الإنجازات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ،لافتة إلى أن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية و الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.

وأشارت إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل ، بمثابة نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي ،لتوفير تغطية صحية لـ 100 مليون مصرى وفق أعلى معايير الجودة العالمية ، فى الوقت الذى حفظ فية حق غير القادرين فى العلاج مجانا ، على أن تتحمل الدولة قيمة الإشتراكات المقررة عليهم والمساهمات التى يسددونها مقابل الحصول على الخدمة ، ليكفل لكل المصريين الحق فى العلاج كترجمة حقيقية لما نص علية الدستور المصرى ، هذا ومع إمكانية العلاج بالمجان بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، كان حلما كبيرا تسعى إليه الدولة لتطبيقه بنجاح على أرض الواقع، لاسيما و أنه كان قد انتظره جموع المواطنين لعقود طويلة، والآن تجسد هذا الحلم على أرض الواقع فى عهد القيادة السياسية ، ويعتبر نقلة نوعية في القطاع الصحي لم تشهدها مصر من قبل، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، شاركت في مواجهة كورونا وذلك من خلال التحول الجزئي لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقي العلاج في العيادات الخارجية، وشهد الملف إنجازات كبيرة على أرض الواقع.

و لفتت عضو لجنة الشئون الصحية إلى العناية البالغة التى حظي عليها ملف الدواء ، حيث سعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى توفير الدولار الجمركي لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية ، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الشركات لتوفير حلول عملية وسريعة لتوفير النواقص الدوائية في السوق خاصة الأدوية الحيوية مثل الأنسولين والبنسلين وأدوية الضغط والقلب ، علاوة على تفعيل هيئة الشراء الموحد ، و التي وفرت التجهيزات الطبية والمستلزمات التي عانت منها المستشفيات نقصا كبيرا ، وأنشئت هيئة الدواء المصرية لتتولى مسئولية كل ما يتعلق بالدواء في مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية.

و أشارت “ عبد الحليم ” إلى أن الرئيس السيسي لم يدخر جهدا فى دعم و تأهيل الكوادر الطبية ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، فضلا عن تحويل المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان إلى أكاديمية للتعليم الطبي المهني ، لتختص بإعداد واعتماد معايير التدريب المهنى ، كما تم إلحاق 100% من الأطباء البشريين للتدريب بالزمالة المصرية منذ اليوم الأول من تكليفهم ، بالإضافة إلى الموافقة على فتح 27 مدرسة تمريض ومعهد فني بـ14 محافظة .

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والكشف عن سرطان الثدي

و قالت إنه فى إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري من الناحية الصحية، أطلقت الرئيس مبادرة لدعم صحة المرأة المصرية ،لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، ووسائل الوقاية من هذا المرض، يأتى ذلك ضمن خطة إستراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

مؤكدة أن المرأة المصرية تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات واهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهي الأم والزوجة والأخت لتشكل عماد المجتمع، ومن هنا انطلقت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في إطار رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض، ومعالجته بالمجان.

توفير الأسرة داخل العنايات المركزة

هذا وبالإضافة إلى حرصه البالغ فى توفير عدد الأسرة المتواجدة داخل العنايات المركزة ، حيث تضاعفت أضعاف مضاعفة ، مؤكدة أن الدولة المصرية ستصل إلى النسبة المأخوذ بها عالميا ، فى القريب العاجل ، معقبة “ و الدليل على ذلك ، تجسد فى قدرة الدولة المصرية للتصدى لفيرووس كورونا ، و أن هناك بالفعل جهود كبيرة تبذل من جانب الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، من أجل إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة ".

تكريم الأطباء وأسر الشهداء

ولفتت عضو لجنة الشئون الصحية ، إلى أن تكريم الرئيس للأطقم الطبية ، وأسر الشهداء ، خطوة إنسانية عظيمة تحسم للقيادة السياسية ، قائلة:" لمسات إنسانية، تأتى من قائد حكيم ذو نزعة إنسانية عظيمة ، ودليل على قربه من الشعب المصرى ".

من جانبه قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القطاع الصحي شهد تطوراً ملموساً، وغير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ توليه مقاليد البلاد، وهو يضع المنظومة الصحية على رأس أولوياته، وشهد قطاع الصحة فى عصره، تقدمًا ملحوظا، لم تشهده مصر لعقود طويلة، مؤكدة أن الرئيس السيسي لم يدخر جهدا، في تقديم حياة كريمة، تليق بآدمية المواطن المصرى.

وأكدت “سعيد” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه إيمانًا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقًا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقًا من محافظة بورسعيد الباسلة، أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ، بهذه الكلمات أعطى السيد الرئيس شارة البدء لإطلاق منظومة التأمين الصحي في 26 نوفمبر 2019 رسميًا، في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن الرئيس السيسي يسابق الزمن ، من أجل تحسين المنظومة الصحية فى مصر، وذلك للنهوض بها، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية ، كانت ولا زالت أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، و الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية والرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

وعن أهم المبادرات التى أطلقت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشارت “ سعيد ” إلى أن مبادرة "100 مليون صحة"، والتي تتضمن القضاء على "فيروس سي"، واحدة من أهم المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستهدفت عمل مسح شامل للكشف عن فيروس سي وعلاجه، ولاقت جهود الدولة في هذا المجال استحسان المؤسسات الصحية الكبرى في العالم.

واستطردت: هذا وبالإضافة إلى مبادرة صحة المرأة المصرية، والتى انطلقت في يوليو 2019، واستهدفت الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة مصرية، بجميع محافظات الجمهورية بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية والكشف عن أمراض سرطان الثدي، والسكري والضغط والسمنة، لافتة إلى أن هذه المبادرة تأتي من منطلق دعم صحة المرأة المصرية، لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإقرارا بأهمية دورها فى المجتمع المصري، معقبة: "خطوة تحسم للقيادة السياسية، أحدثت اختلافا كبيرا مع سيدات مصر فى ربوع المنطقة".

الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم

كما أشارت عضو لجنة الصحة إلى أن الرئيس السيسي لم يغفل أيضا عن توفير الحماية الصحية للأطفال، بل كفل لهم العيش فى ظل بيئة آمنة ينعمون بها، لافتة إلى أنه ومن هذا المنطلق، تم إطلاق مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، لعلاج الأنيميا بالمجان، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة، تلك المبادرة، التي كشفت عن الكثير من الحالات، مع وجود متابعة دورية فى التأمين الصحي وتوفير العلاج بالمجان للجميع.

إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة

ولفتت “ سعيد ” إلى أهمية هذه المبادرة، والتى انطلقت في بداية يوليو 2018، وتضمنت المبادرة سرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر وبالمجان، بتكلفة بلغت مليار جنيه على امتداد 3 سنوات، مشيرة إلى أنه متوسط إجراء العمليات بها وصل لأكثر من 1000 عملية يوميًا.

مدينة الدواء المصرية

وقالت “ سعيد ” إن مدينة الدواء المصرية ، و التي افتتحها الرئيس السيسي بالأمس القريب، تعد أحد أكبر المشروعات التنموية العملاقة فى الشرق الأوسط، لاسيما بعد إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد، مشيرة إلى أن افتتاحها سيكون بمثابة خطوة جادة لدعم اهتمامات الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة فى تصنيع الدواء محليًا فى المصانع المصرية، كما أنها فرصة ذهبية ستضع مصر وبقوة على خارطة التصدير، علاوة على أن هذه المدينة سيتم فيها تصنيع البلازما ومشتقاتها، إلى جانب أنه سيتم العمل بالتجديد لكافة مصانع الأعمال المتعثرة.

وتابعت : الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد ، وهو يضع ملف تأهيل الكوادر البشرية نصب عينيه، لافتة إلى أنه أتاح لهم بيئة علمية وصحية تضمن لهم ممارسة أعمالهم على قدر عال من الكفاءة والمهنية، فما بين توفير الدورات التأهيلية والتدريبية، مرورا بوجود منح للأطباء، وصولا إلى توفير كورسات للإسعافات الأولية.

واختتمت عضو لجنة الصحة حديثها قائلة: "مهما تحدثنا عن إنجازات هذا القائد العظيم، لن نوفيه حقه كاملا، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه الكامل لملف المرأة المصرية ، والتى استطاعت أن تعيش عصرها الذهبى فى عهده بعد صراع دام لعقود طويلة، فى سبيل الحصول على حقوقها المشروعة.

وفى سياق متصل ، قال الدكتور محمد العماري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ذكرى تنصيب الرئيس السيسي لمدة 7 سنوات متتالية ، تولى فيها مقاليد حكم البلد، يعكس مدى حب المصريين ، وتأييدهم له ، وذلك بعد الإنجازات التى أحدثت طفرة غير مسبوقة ، في مصر على مدار السنوات السبع الماضية ،لافتاً إلى أن القطاع الصحي ، شهد تطوراً ملموساً غير مسبوقاً فى عهد الرئيس السيسي، والأجيال القادمة حتما ستلمس تلك الإنجازات بكل فخر وكبرياء.

و أوضح أن الرئيس السيسي ، حرص على إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي سي ، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سي ، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية ، هذا وبالإضافة إلى إطلاقه مبادرة الكشف عن أمراض السمنة ، الأنيميا ، والتقزم للأطفال .

وأشار" العماري" فى تصريحات خاصة خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الإنجاز الأهم ، تمثل فى صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ، وتفعيله على أرض الواقع، علاوة على القضاء على فيروس سي ، والذي حققت فيه الدولة المصرية ، إنجازاً عالمياً كبيراً لم يتحقق من قبل في أكبر دول العالم ، معقبا:" من أهم الإنجازات التى حسمت للقيادة السياسية ، دعمه اللامتناهي لتمرير قانون التأمين الصحي الشامل ، والذي يعد بمثابة اللبنة الأساسية التى تبني عليها الأنظمة الطبية الناجحة على مستوى العالم ".

أكد عضو لجنة الصحة أنها جاءت من أجل تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية ، والتكنولوجيا الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، والعمل بها، وإدراجها ضمن خطة الدولة ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها، كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتي من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة ، لافتا الي أنها تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية ، علاوة على كونها خطوة جادة وجريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ، و مواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء ، كما أنه يدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محليًا في المصانع المصرية.

تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

أوضح العماري أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، كشفت وزارة الصحة و السكان، عن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، فى الأمس القريب، بما يواكب التطورات الحديثة والمعايير الدولية بدول العالم ، والتي أثبتت تقدمها في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا المشروع ، حقق توازنًا عالميا ، بين مواكبة التكولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى بمصر، و يعتبر أمنًا قوميًا في مجال الصحة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

100 مليار جنيه لمواجهة كورونا

كما أشار عضو لجنة الصحة إلى أن الرئيس السيسي، أول رئيس يبادر بتخصيص 100 مليار جنيه للتصدى لأزمة فيروس كورونا ، وتابع على مدار الساعة كل الجهود التى تبذلها الدولة بكافة أجهزتها المختلفة ، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية خلال الـ 7 سنوات الماضية ، تنم عن حكمة وحنكة الرئيس السيسي ، وقراءته المشهد الطبي ، والصحى ، ومقتضيات الأمن القومي بالكامل .

واختتم “ العماري” حديثه قائلا:" نفخر جميعا ، بأن وهبنا الله قائدا عظيما ، عبر بالدولة المصرية ، وبمواطنيها إلى بر الأمان ، معربا عن تمنيه للقيادة السياسية المضي قدما إلى الأمام ، إلى أن يصل بمصرنا الحبيبة ، وجعلها فى مصاف دول العالم المتقدم ".