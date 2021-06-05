الانتهاء من 7.. داود لمعي يكشف موعد توافد السائحين لمسار العائلة المقدسة

أشاد القمص داود لمعي، كاهن كنيسة ما مرقص بمصر الجديدة، بالاحتفال الكبير بمسار العائلة المقدسة، مؤكدا أن هذا الحدث فريد منوعة ويتعلق بالسيد المسيح.

وأضاف لمعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن مسار العائلة المقدسة للسيد المسيح وأسرته ودخل مصر طفلا وخرج منها بالغا بعد أن ظل بها أربعة أعوام، متابعا أن هذا الحدث تحتفل به الكنيسة القبطية.

وأكد القمص داود لمعي، أن مسار العائلة المقدسة أمرا هاما من الناحية الدينية وأيضا للسياحة، مضيفا أن الكنيسة تنسق في هذا الأمر مع عدة جهات.

وفي السياق نفسه أشار القمص داود لمعي، كاهن كنيسة ما مرقص بمصر الجديدة، إلى أن تم الانتهاء من ٧ أماكن لمسار العائلة المقدسة، ونعمل على الانتهاء من الباقي والتي عددها يصل ل ٢٤ موقع، لافتا إلى أنه قريبا نفتح مسار العائلة المقدسة للسائحين من كل مكان داخليا وخارجيا.