سيد رجب : محمد رمضان يقدم نوعا معينا من الفن.. والتنوع مطلوب.. فيديو

قال الفنان سيد رجب إن الفنان محمد رمضان يقدم نوعا معينا من الفن، مؤكدا أن التنوع مطلوب مؤكدا أن مسلسل موسى كان مسلسل تم أداؤه بدور جيد.

وأضاف رجب خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أنا عاجبني المسلسل كشكل مشيرا إلى أن هناك أعمال أخرى من الممكن أن تعجبني وهناك أعمال لا تعجبني.

وتابع الفنان سيد رجب أن التنوع في الأعمال يجب أن يكون موجود.

قال الفنان سيد رجب، إن الدور في مسلسل لعبة نيوتن مبنى على الغموض، مؤكدا أنه تظهر تلك الفلسفة فى هذه الشخصية مع مرور الحلقات.