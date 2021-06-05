محافظ الإسكندرية عن أزمة أهالي منطقة نادي الصيد: اللي عنده شقة تمليك هياخد زيها

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن منطقة نادى الصيد من المناطق المحيطة بمطار النزهة، وهى منطقة عشوائية بصورة كبيرة، وعلى مدار الست سنوات الماضية يتعذب أهلها في الشتاء، لافتا إلي أن المياه ترتفع فى المنازل أكثر من متر ونصف.

وتابع الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" لا بد من أعضاء مجلس النواب إن يكون لهم دور إيجابي، في توصيل الصورة الحقيقة لأهالى منطقة نادى الصيد".

وأردف:" لما نزلت المنطقة عدة مرات الشتاء الماضى، وكنا نطمئن الناس بنقلهم لحياة كريمة في "بشاير الخير"، كانوا في منتهى السعادة، وفي الشتوية الماضية شوفت ناس بتتعذب".



وأوضح:" محدش يمشى من شقته إلا لشقة أفضل، وسيتم نقل المساكن الأكثر خطورة إلى مساكن أفضل، وكله داخل مدينة الإسكندرية، حيث أفضل مساكن على مستوى مصر ويتمنى أهالى الإسكندرية أن ينقلوا فيه".

وأضاف محمد الشريف:" من حقهم يكونوا قلقانين ومن حقهم أشرح لهم الصورة، وسنطمئنهم، وأقول لهم لو لم تذهب لسكن أفضل مش هنمشيك، وإحنا عاوزين الأفضل لهم وحياة كريمة لأولادهم".



وأتم:" نهدف لتحقيق حياة كريمة لأهالى منطقة نادى الصيد وبلاش نسمع للشائعات التي يروجها البعض بأن الدولة تترك مواطنيها، مضيفا:" اللي عنده شقة تمليك هياخد زيها".

