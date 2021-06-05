عائشة الرشيد: تكشف سر نجاح الصناعات الإماراتية عالميا

ثمنت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية بصناعاتها المختلفة والتي يشهد لها العالم بجودتها الفائقة وأسعارها التنافسية .

وأوضحت" الرشيد"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الصناعات الإماراتية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية في ظل توافر البنية التحتية للدولة في كافة المجالات ووجود شبكات ربط جوية وبرية وبحرية تسمح بحرية انتقال البضائع من وإلى الإمارات، لافتة إلى أن الصناعات الإماراتية باتت غير مقتصرة على النفط والبتروكيماويات كما يتصور البعض فقد حققت دولة الإمارات نجاحات واسعة في تنويع مصادر الصناعة والانتقال من الصناعات التقليدية للصناعات التي تتواكب مع متطلبات العصر حيث وصلت لصناعة السيارات ذاتية القيادة والطائرات الموجهة بفضل تمكين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بكافة مؤسساتها .

وأشارت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن تصدر "وسم صنع في أبو ظبي"، يعكس الاهتمام الكبير من القيادة الإماراتية بالمنتج المحلي والترويج له، بما يعزز تنافسيته ويرفع من إقبال المستهلكين عليه، وجعله ضمن اختياراتهم المفضلة التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، كما تهدف إلى تشجيع أصحاب المنشآت المصنعة وتحفيزهم على وضع العلامة التجارية المعتمدة للحملة على كافة منتجاتهم، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي ودعم المصنعين على مستوى إمارة أبوظبي، ويمنحه قيمة مضافة عبر استخدام شعار الحملة على المنتجات المحلية المصنعة في أبوظبي.