محافظ الإسكندرية: نقل 6044 أسرة إلي بشاير الخير 3 و5

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن منطقة نادى الصيد من المناطق المحيطة بمطار النزهة، وهى منطقة عشوائية بصورة كبيرة، وعلى مدار الست سنوات الماضية يتعذب أهلها في الشتاء، لافتا إلي أن المياه ترتفع فى المنازل أكثر من متر ونصف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن في منطقة نادى الصيد سيجرى نقل 6044 أسرة، وهناك 1008 محلات وورش، ستنقل في محلات وورش قريبة من منازلهم.

وأشار إلي أن المنطقة جرى إدخالها في عملية تطوير العشوائيات التي تتم، حيث إن هناك 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية يجرى تطويرها، لافتا إلى أن هناك معوقات في تطوير المنطقة، وتم شرح ذلك لرئيس الوزراء، والتنسيق لنقلهم لمساكن لائقة بـ"بشاير الخير".

وأوضح:" محدش يمشى من شقته إلا لشقة أفضل، وسيتم نقل المساكن الأكثر خطورة إلى مساكن أفضل، وكله داخل مدينة الإسكندرية، حيث أفضل مساكن على مستوى مصر ويتمنى أهالى الإسكندرية أن ينقلوا فيه".

