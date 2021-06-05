محافظ الإسكندرية يرد على الشائعات المثارة حول منطقة نادي الصيد : لن يضار أحد

أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدة حقائق حول ما أثير بشأن حالة الغضب لأهالي منطقة نادي الصيد، مشيراً إلى أن الأهالي بتلك المنطقة يعانون معاناة شديدة للغاية في فصل الشتاء، إذ ترتفع مياه الأمطار داخل المنازل لأكثر من 1 متر لأنها منطقة عشوائية، وتم عرض المشكلة كاملةً على دولة معالي رئيس مجلس الوزراء ، وأصدر سيادته توجيهات بنقل القاطنين بهذه المنطقة لمساكن "بشائر الخير" في إطار أهمية توفير حياة كريمة لهم، وقد تم توفير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية لنقل نحو 6 آلاف أسرة وتوفير 1000 محل وورشة.

وعن أسباب حالة الغضب التي شهدتها منطقة نادي الصيد، قال المحافظ أن بعض أصحاب المصالح المغرضة في استمرار العشوائيات أشاعوا أنه سيتم نقلهم لأماكن بعيدة عن محل سكنهم الحالي، وأنه لن يتم توفير سكن بديل للبعض، وهذا أمر غير صحيح، إذ سيتم النقل لبشائر الخير "3" و "5"، والتي تبعد عن محل سكنهم بحوالي 2 إلى 3 كيلو متر فقط، مؤكداً أنه لن يتم نقل أي أسرة من وحدتها السكنية إلا إلى وحدة سكنية أفضل، ولن يضار أحد بهذا النقل في إطار التوجيهات الصادرة في ذلك.

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علي الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن الدولة تولي اهتماما غير عادي لأهالينا البسطاء، وهو ما تم ترجمته علي أرض الواقع من خلال الإهتمام بتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وبناء أماكن حضرية لنقل قاطني تلك المناطق، وخير دليل على ذلك المشروع القومي مشروع "بشاير الخير" بجميع مراحله والذي كان هدفه الأساسي هو رعاية ودعم المواطنين البسطاء.