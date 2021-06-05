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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عبد العظيم رضا يشارك في معرض الكتاب بـ ٦ أعمال إبداعية

الكاتب عبد العظيم
الكاتب عبد العظيم رضا

يشارك الكاتب عبد العظيم رضا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته ال 52 المقرر إقامتها نهاية يونيه الجاري ب 6 أعمال ابداعية ما بين شعر وقصة قصيرة.


وتحمل الأعمال عناوين،"بارادويا" ديوان بالعامية المصرية كانه من عالم اخر، كانه حوار بين انت وانت، و"ميكروباص" ديوان بالعامية المصرية، "ويبقي الاثر"، وهي مجموعه خواطر وقصص قصيرة، و"كالخمر" ديوان  به ثمانية عشر قصيده بالعامية المصرية اشهرهم قصيده يا بنت حواء، وكذلك كتاب "قيد الارسال"، عبارة عن مجموعه رسائل في كل صفحه تجد رساله ليس لها علاقه بالأخرى وان اخترت صفحه عشوائية بداخله ستشعر وكأنها تتحدث عنك .

 

أيضا "مافيش بينا اسف"، ديوان  به تسعة عشر قصيده بالعامية المصرية، اشهرهم قصيده مافيش بينا اسف.


عبدالعظيم رضا، كاتب وشاعر مصري له طريقته واسلوبه الخاص، يدرس في كليه الاعلام جامعه الاهرام الكندية، صدر كتابه الاول في معرض القاهرة الدولي ٢٠٢٠ بعنوان ويبقي الاثر ثم شارك في معرض الشيخ زايد ٢٠٢٠بديوان شعر بالعامية المصرية بعنوان كالخمر، ثم كان صاحب فكره وتأليف عرض مسرحي بعنوان حلاوة وهنادي عرض علي مسرح الهوسابير ليشارك بمعرض الشيخ زايد ومعرض الإسكندرية  ٢٠٢١بكتاب قيد الارسال وديوان شعري بعنوان مافيش بينا اسف.

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الكاتب عبد العظيم رضا معرض القاهرة الدولي للكتاب ٦ اعمال ابداعية شعر عبد العظيم رضا 3 كتب جديدة

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