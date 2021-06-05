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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لضبط التكاتك والدراجات النارية بمصيف بلطيم.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملة مرورية فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء "جمال نور الدين" محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات المرورية وتحسين الخدمات للمواطنين، والمترددين على المصيف ،والتواصل معهم ميدانيا .

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وقاد العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ،بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ حملة لضبط التكاتك والدراجات النارية ، عقب تعدد شكاوى الأهالي من انتشارها في الشوارع بمصيف بلطيم، والتسبب في مشكلات مرورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مركبات "توك توك"، و6 دراجات نارية "موتوسيكلات" ، مؤكداً أنه تم التحفظ على المركبات المخالفة بمركز شرطة البرلس ونقطة شرطة مصيف بلطيم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها.

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