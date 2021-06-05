سيد رجب : شاركت بمسلسل الحارة بناء على طلب من المخرج.. فيديو

قال الفنان الكبير سيد رجب أن ول عمل قدمته كان مسرحية “حكاية بلاد نمنم”، وكنت بقول كلمة واحدة “حاضر”، وقدمت دورا صغيرا فى فيلم “أحلام صغيرة”.

وأضاف رجب خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة أنه قد حصل على جائزة هامة بمهرجان القاهرة مضيفا:عن “فيلم الشوق” و تم تقديمه بصورة مميزة.

وتابع الفنان الكبير سيد رجب أن المخرج سامح عبد العزيز علاقتى به جيدة جدا، مؤكدا أنني شاركت بمسلسل الحارة بناء على طلب من المخرج.

وأشار رجب إلى أن شخصية وهبة بمسلسل موسى شخصية نمطية، وأردت أن أضيف لها أبعادا مختلفة.