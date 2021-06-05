عاجل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات المصرية الكورية تعيش فترة رائعة خاصة بعد زيارة السيسي عام 2016 رئيس الشركة المسؤولة عن تعويضات ورثة الطيار أشرف أبو اليسر: ننتظر إخطارا من البنك للمحكمة ستلمسها الأجيال القادمة بكل فخر..نواب: اهتمام السيسي بـ الصحة غير مسبوق.. ومبادراته أنقذت المصريين من أخطار داهمتهم لعقود.. وما تم في عهده من إنجازات دليل على قراءته للمشهد الطبي ومقتضيات الأمن القومي بدون حقن.. كيف تحصلي على شفاة ممتلئة ووردية؟ سيد رجب: أتمنى استمرار مسلسل "أبو العروسة" وتقديم أجزاء جديدة منه..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد رجب : شرف كبير أن يتم وصفي أنني امتداد للفنان العظيم محمود المليجي.. فيديو

الفنان سيد رجب
الفنان سيد رجب

قال الفنان الكبير سيد رجب أنني  الفنان العظيم  محمود المليجى وزكى رستم، وأتمنى أن أكون امتدادا للنجم الكبير محمود المليجى، وهذا شرف كبير لى أن يقال إننى امتداد له.

 

وأضاف رجب خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أن الشر موجود بداخلنا وتفوقت على نفسى فى دور حمادة عزلان وأحبه جدا.

 

وتابع الفنان الكبير سيد رجب أنه سعيد بتقديم شخصية المسحراتى فى مسلسل رمضان كريم.

 

وأشار رجب إلى أن إننى كنت خائفا قبل المشاركة فى المسلسل “أبو العروسة” ، وأحرص دائما على أن أقدم شخصية مختلفة 

 

سيد رجب زكى رستم محمود المليجى العروس برنامج واحد من الناس

ترشيحاتنا

بشرط واحد.. باكستان تعلن استعدادها لاستئناف المحادثات مع الهند

البرازيل ضد الإكوادور .. نيمار يقود هجوم السامبا وأليسون في حراسة المرمي

عمرو الصفتي: لو فان دايك جه الزمالك في فترة عدم الاستقرار اللي مرينا بيها مكانش هينجح

هل يجوز الدعاء بالعامية أم من المأثور من القرآن؟.. الإفتاء ترد

مفاجأة.. محمد رمضان كان يتوقع سقوط القضية بعد وفاة أشرف أبو اليسر

سيد رجب : استحضرت شخصيات كبار النجوم بمسلسل موسى.. وأنا زملكاوي جدا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

مفاجأة.. محمد رمضان كان يتوقع سقوط القضية بعد وفاة أشرف أبو اليسر

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

تبطل صلاة الفجر.. احذر حركة في القيام والركوع يفعلها كثيرون

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 124عامًا.. لقاح كورونا يكشف عن أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض|صور

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ