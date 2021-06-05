سيد رجب : شرف كبير أن يتم وصفي أنني امتداد للفنان العظيم محمود المليجي.. فيديو

قال الفنان الكبير سيد رجب أنني الفنان العظيم محمود المليجى وزكى رستم، وأتمنى أن أكون امتدادا للنجم الكبير محمود المليجى، وهذا شرف كبير لى أن يقال إننى امتداد له.

وأضاف رجب خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أن الشر موجود بداخلنا وتفوقت على نفسى فى دور حمادة عزلان وأحبه جدا.

وتابع الفنان الكبير سيد رجب أنه سعيد بتقديم شخصية المسحراتى فى مسلسل رمضان كريم.

وأشار رجب إلى أن إننى كنت خائفا قبل المشاركة فى المسلسل “أبو العروسة” ، وأحرص دائما على أن أقدم شخصية مختلفة