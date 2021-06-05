شديدة الخطوة.. مسؤول إيراني يحذر من موجة خامسة لكورونا تضرب البلاد

مسؤول إيراني يحذر من موجة خامسة لكورونا شديدة الخطورة

أعلن مسؤول إيراني، مساء أمس الجمعة، أن بلاده قد تشهد موجة خامسة لفيروس كورونا.

ونقلت قناة "إيران إنترناشونال" المحلية، عن محافظ هرمزكان، قوله: "نحذر من انتشار موجة خامسة لفيروس كورونا بسبب انتشاره الواسع في هذه المحافظة".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، الجمعة، أن الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) تسري في 16 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) تسري في 201 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) تطبق في 231 مدينة.

وقالت الوزارة إنه تم سجيل 9209 إصابات و170 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد اللقاحات التي أُعطيت فاقت 4 ملايين و693 ألف جرعة.