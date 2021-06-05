رانيا يوسف تروي قصة صورتها مع رئيس برشلونة.. وعمرو أديب يرد: وهو الدوري راح من شوية

كشفت الفنانة رانيا يوسف، تفاصيل صورتها مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والتي تسببت في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: "دي جماعات ممنهجة لمحاربة أي حد ناجح ومشهور وبيكرهوا أي نجاح وطفحوا علينا بعد 1 201.

وأوضحت :" هناك أصدقاء مشتركين مع رئيس نادي برشلونة وعرفونا على بعض في الشارع أمام كافيه مشهور جدًّا في برشلونة".

تسائلت الفنانة رانيا يوسف: "معرفش إيه اللي حصل، الدنيا قامت وكأنهم أول مرة يشوفوا ممثلة ناجحة بتتصور مع شخصية كبيرة زي رئيس نادي برشلونة".

ومن جانبها مازح الإعلامي عمرو أديب، الفنانة قائلا:" هو الدوري راح من برشلونة من شوية