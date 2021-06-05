سيد رجب: أتمنى استمرار مسلسل "أبو العروسة" وتقديم أجزاء جديدة منه..فيديو

قال الفنان الكبير سيد رجب إنه كان خائفا قبل المشاركة فى مسلسل “أبو العروسة” مؤكدا حرصه دائما على تقديم شخصية مختلفة.

وأضاف رجب خلال لقاء له لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه أنني أتمنى أن يستمر هذا المسلسل ويقدم منه أجزاء أخرى.

وتابع الفنان الكبير سيد رجب أن “مسلسل أبو العروسة” هو نموذج للأسرة المصرية مؤكدا انني أتمنى أن يتم تقديم جزء جديد منه.

وقام الإعلامى عمرو الليثى بتكريمه فى ختام حلقة واحد من الناس وتقديمه درع قناه الحياه.