سفير كوريا الجنوبية: العلاقات المصرية الكورية تعيش فترة رائعة خاصة بعد زيارة السيسي عام 2016

شارك هون جين ووك سفير كوريا الجنوبية، في احتفالية إحياء ذكرى مسار العائلة المقدسة.

وقال هون جين ووك سفير كوريا الجنوبية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، إننا مهتمون بالتعاون والتساور مع مصر، مضيفا أن هناك ثلاثين ألف كوري ياتون لمصر كل عام.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية، أنه أريد التواجد بمصر دائما واستمتع بجوها وكل التفاصيل الرائعة بها والسياحة الخلابة، مستدركا أن العلاقات المصرية الكورية تعيش فترة رائعة وخاصة بعد زيارة السيسي عام ٢٠١٦.