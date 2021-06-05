رئيس الشركة المسؤولة عن تعويضات ورثة الطيار أشرف أبو اليسر: ننتظر إخطارا من البنك للمحكمة

كشف الدكتور حازم الطحاوي رئيس الشركة المسؤولة عن الحصول على تعويضات ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، تفاصيل القضية وموقف الورثة من الحصول علي التعويض بعد التحفظ علي أموال الفنان محمد رمضان.

وقال الطحاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" شركتنا تعمل في مجال الملكية الفكرية وعندنا تواصل معنا الطيار أشرف أبو اليسر أخبرناه أن القضية سوف تنظر في المحكمة الاقتصادية وأن القضاة المصريين لديهم خبره طويلة في المجال وأننا سوف نربح القضية وهو ما حدث".

وأوضح :" أي شخص حصل على حكم بالتعويض يذهب إلى المحكمة لتنفيذه وهو ما حدث؛ تواصلنا مع البنك الذي قام بالحجز على أموال الممثل محمد رمضان لاقتطاع مبلغ التعويض منها".

وتابع: "محمد رمضان قال لبعض المقربين منه إن الحكم سقط بوفاة الطيار وهو لم يكن لديه أي نية في سداد التعويض لأسرة الطيار، مضيفا:""ننتظر اخطار من البنك للمحكمة لتحديد موعد من أجل تسديد التعويض وتسليمه إلى ورثة الطيار"..

