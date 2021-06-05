وزير الري الأسبق: مصر لها مكانتها وتتعامل بعقلانية شديدة في أزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إنه يرى أن قضية سد النهضة ملف سياسي وورقة ضغط ضمن مخطط أكبر لإثيوبيا يستهدف النيل من مكانة مصر الإقليمية، فضلاً على أن إثيوبيا تستهدف أن يكون لها اليد العليا في القرن الأفريقي وهذة منافسة تاريخية

وتابع نصر علام خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، أن ملف سد النهضة يتعامل مع تهديد عدم وفرة المياه بالدرجة الكافية للمصريين.

وأوضح وزير الري الأسبق أن التدخل الأمريكي أجبر إثيوبيا على التراجع في موقفها المتعنت في أزمة سد النهضة.

وأشار علام إلي أن مصر لها مكانتها وتتعامل بعقلانية شديدة في أزمة سد النهضة، لافتا إلي أن هناك دول كبري تتدخل لحل هذه الازمة.