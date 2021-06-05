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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ريفيان آر 1 تي موديل 2021.. سيارة بيك اب كهربائية

ريفيان آر 1 تي موديل
ريفيان آر 1 تي موديل 2021.. بيك اب كهربائية

بدأت شركة ريفيان الأمريكية في التركيز على السيارات الكهربائية المستقلة منذ عام 2011، و تلقت الشركة استثمارات كبيرة ونمت بشكل ملحوظ في عام 2015، لدرجة أنها كرست 90% من جهودها لانتاج السيارات الكهربائية فقط بموديلات مختلفة ومتميزة.


وأثبت موديل ريفيان آر 1 تي 2021  قوة الشركة وتفوقها في التطور السريع والبارع والمتزن في مجال إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، حيث تعتبر سيارة ريفيان آر 1 تي 2021 من الموديلات التي تعتز بها شركة ريفيان الأمريكية، وتتمتع بمواصفات جعلتها تأتي علي رأس موديلات السابقة.


وخلال السطور القادمة سنتعرف علي مميزات التي تتمتع بها سيارة ريفيان آر 1 تي 2021 البيك اب:


تتحمل سيارة ريفيان آر 1 تي 2021 البيك اب السير علي الطرق الصعبة والوعرة، بالإضافة أنها مزودة بي 4 محركات كهربائية كل واحد مركب على إطار من إطارات السيارة الأربع، مع تقدم هذه المحركات بطاقة كهربائية 180 كيلو واط.


كما أنها تعمل بقوة دفع تعادل 800 حصاناً، مع التسارع من صفر الى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوان، علاوة علي ذلك قدرتها علي السير لمسافة 600 كيلومتر في كل شحنة للبطاريات الكهربائية، حيث تصل السرعة الى 200 كيلومتر في الساعة.

يبلغ سعر سيارة ريفيان آر 1 تي 2021 البيك اب حوالى 75,00 دولار أمريكي أي 1.77 مليون جنيه مصري.

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