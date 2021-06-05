الاثنين.. الكنيست يبدأ النظر في المصادقة على حكومة لابيد - بينيت

الأثنين.. الكنيست يبدأ النظر في المصادقة على حكومة لابيد-بينيت

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، أن الكنيست سيبدأ النظر في المصادقة على حكومة يائير لابيد ونفتالي بينيت يوم الاثنين المقبل، ليتم التصويت عليها في 14 يونيو على الأرجح.

وقال رئيس الكنيست في بيان له أمس الجمعة إنه سيحيل تشكيلة الحكومة إلى الكنيست يوم الاثنين وسيحدد موعدا للمناقشات وللتصويت عليها وقفا للقانون.

ويتمتع الائتلاف الحكومي الجديد، الذي من المتوقع أن يطيح برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، والذي يضم 8 أحزاب مختلفة، بتأييد 61 عضوا من أصل الـ120 في الكنيست، ما يوحي بأنه هش وقد يفشل في الحصول على مصادقة النواب إذا قرر أي نائب من أحزاب الائتلاف التصويت ضده.

وكانت هناك شكوك بشأن بعض النواب في صفوف "يمينا" الذي لم يعجبهم التحالف مع اليساريين والقائمة العربية الموحدة، وخاصة النائب نير أورباخ، لكنه من المتوقع أن يؤيد الحكومة أو يستقيل من الكنيست لتحل محله شيرلي بينتو، العضو في "يمينا" المؤيدة لـ "حكومة التغيير"، حسب التقارير الإعلامية الأخيرة.