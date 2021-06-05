طائرات بدون طيار لتوصيل اللقاحات المضادة لكورونا في غانا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلاله تستخدم غانا، واحدة من أوائل الدول في العالم، طائرات بدون طيار لنقل اللقاحات إلى أبعد مناطق الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وتقوم شركة زيبلينج التوصيل بنقل آلاف الجرعات من اللقاح وقدمت شركة زيبلينج، الشركة الأمريكية المختصة في توصيل المنتجات الطبية خدمات في هذا المجال في الولايات المتحدة وغانا ورواندا.

وتشمل خدمات الشركة نقل لقاحات مضادة لعدة أمراض مثل شلل الأطفال والحمى الصفراء والتحصينات الروتينية الأخرى بواسطة الطائرات بدون طيار.

ودخلت وزارة الصحة الغانية في شراكة مع عملاق اللوجستيات ي و بي أس UPS وزيبلينغ Zipline لتوصيل اللقاحات إلى المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها عن طريق البر.