خلى بالك.. 8 نصائح لحماية "الفتيس" الأوتوماتيك من الأعطال

منذ الظهور الأول ظهرت مزايا ناقل الحركة “الفتيس” الأوتوماتيكي، فكان أبرزها القيادة السهلة خاصةً أثناء الزحام المروري، والبعد عن نظيره اليدوي المتعب فى نفس الظروف بحسب وصف البعض، إلا أن ناقل الحركة مثله مثل أى جزء داخل السيارة يتطلب عناية و صيانة بشكل دوري.

فى إطار ذلك يقدم موقع "صدي البلد" الإخباري بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي من أي أعطال.

1- الابتعاد بقدر الإمكان عن ارتفاع درجة حرارة ناقل الحركة.



2- عدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة التام عن الحركة.

3- التأكيد من مستوى زيت ناقل الحركة وتغييرة مرة كل عام.

4- تغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت.



5- عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة.

6- عدم تغيير وضعية ناقل الحركة من D إلى R أثناء القيادة.



7- تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد.



8- متابعة إجراء الصيانة الدورية وفقا مواعيدها المقررة.