الحفلات الموسيقية تعود للرياض بعد أشهر طويلة من الإيقاف..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها حضور مئات السعوديين حفلة موسيقية في الرياض، في أول أمسية غنائية من نوعها في العاصمة التواقة للانفتاح والتغيير منذ بدء انتشار فيروس كورونا في المملكة في بداية العام الماضي.

وقبل الوباء، كانت الحفلات الموسيقية تشق طريقها في الرياض المحافظة جدا بعد عقود من الحظر، مع سعي ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان لتقديم صورة مغايرة للمجتمع وتقليص أدوار الشرطة الدينية.

وجلس السعوديون والأجانب حول الطاولات في قاعة أحد فنادق الرياض الفاخرة يتابعون بحماسة الأمسية التي أحيتها الفنانة السورية أصالة والمطرب الكويتي نبيل شعيل.

وسجّلت المملكة رسميًا أكثر من 454000 حالة إصابة بفيروس كورونا من ضمنها 7408 حالات وفاة. وسبق حفلة الرياض عرض للإيطالي أندريا بوتشيلي في محافظة العلا في نيسان/ابريل الماضي.